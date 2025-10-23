小久保裕紀監督の代役でくじを引くスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が23日、都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」でDeNAとソフトバンクからドラフト1位指名を受けた。場内は騒然。クジ引きの結果、ソフトバンクが交渉権を獲得した。クジを引き当てた城島健司CBOは「残りものに福がありました」と語った。まさかの指名に会場にどよめきが起きた。DeNAとソフトバンクの競合となり、2番目にくじ