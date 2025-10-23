2025年10月3日未明、三重県名張市で定員を超えて6人が乗った軽乗用車が横転し、5人が死亡しました。現場には花が手向けられ、事故の衝撃を物語っています。警察は、スピードの出しすぎやスタッドレスタイヤの使用などが事故の原因になった可能性があるとみて調べています。 ■現場に残る“衝突の跡”… 若者6人乗車の軽自動車が横転 横転事故を起こした現場です。車には定員を超える16歳から23歳の男女6人が乗