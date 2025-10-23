俳優の渡辺謙（66）が23日、自身のXを更新。同日に行われた「プロ野球ドラフト会議」について言及した。大の虎党として知られる渡辺。ドラフト会議では、創価大の立石正広内野手が阪神、広島、日本ハムとの3球団による抽選となったが、藤川監督が当たりくじを引いて交渉権を獲得した。渡辺は「持ってんなぁ、球児監督最後の残りで引き当てる磁力」と、藤川監督の“豪腕”に感心した様子。続けて「立石正広君甲子園の大