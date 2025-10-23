Jリーグは23日、ルヴァン杯の『ニューヒーロー賞』に広島MF中島洋太朗を選出したことを発表した。クラブとしてはMF郄萩洋次郎以来15年ぶり2人目。中島には賞金50万円やヤマザキビスケット社製品1年分が贈呈される。「嬉しく思います。たくさんの方々のおかげで受賞することができました、感謝しています。優勝して喜びたい」。クラブを通じて喜びを表した中島は、同杯全試合でスタメン出場。横浜FCとの準決勝第1戦では得