楽天から単独でドラフト1位指名された花園大・藤原聡大投手（21）は京都市内の花園大でその瞬間を迎え、感激のガッツポーズを見せた。「1位評価とは思ってなかった。頑張って良かったと思う」京都の北野天満宮、金閣寺にも近い京都市中京区のキャンパスでは大学からの初のドラフト指名選手誕生で野球部員、学生、職員、父兄など約300人が集まってのパブリックビューイングが行われ、指名とともに会場は拍手に包まれた。関