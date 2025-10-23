女優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。ホンダは「二度目となるUGGとsacaiのコラボ」と書き出し、「あたたかみのあるチェスナットカラーのローファーふかふかの履き心地にアクセントの効いたソール、キラッと目を惹くメタルも」とアイテムを解説。「早く履きたくて冬が待ちきれません」と、赤のパーカーを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「翼ちゃ