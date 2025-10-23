注目の1位指名でDeNAが超サプライズで主役の座を奪った。「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、DeNAはスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団競合で敗れ、外れ1位で青学大の小田康一郎内野手（4年＝中京）の交渉権を獲得した。DeNAの最初の指名。9番目に読み上げられた名前に会場は騒然となった。佐々木麟太郎を1位指名。サプライズの一手に会場がどよめく