◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、各球団の1巡目交渉権獲得選手が決まりました。今回最多となる3球団（広島・日本ハム・阪神）での競合となったのは、創価大・立石正広選手。クジ引きの結果、ボックスに残った最後の1枚を手にした阪神・藤川球児監督が当たりクジを引き当てました。藤川監督はクジを開けると笑顔でガッツポーズ。インタビューでも「最高です」と喜びを語りました。さらに高