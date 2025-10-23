ソフトバンクの城島健司CBO（49）が、2球団の競合となった1位・佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大）を抽選で引き当てた。当たりクジを開いた瞬間、真っ先に王貞治球団会長らが座るテーブルを振り返ってガッツポーズ。「（王）会長のプレッシャーが」と初仕事で見事に1位クジを引き当てた喜びを表した。城島CBOはドラフト会議初参加。小久保裕紀監督（53）はグラウンドでの仕事に集中するために不参加だった。