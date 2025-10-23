フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【中川安奈】32歳の誕生日を報告「とってもハッピーということでいろんなピースで笑」10月22日に誕生日を迎えた中川さんは、「32歳とってもハッピーということでいろんなピースで笑」とコメント。 オフショルダーのトップスに身を包み、カメラの前で様々なピースサインのポーズを決める画像