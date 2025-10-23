客が従業員らに理不尽な要求を迫るカスタマーハラスメント（カスハラ）により夫が精神疾患になったのは会社が組織的な対応をしなかったためだとして、農業機械販売会社に勤めていた男性の妻が23日、同社に損害賠償を求め宇都宮地裁に提訴した。男性は昨年、別の病気で亡くなった。提訴したのは栃木県さくら市の藤田深雪さん（70）。訴状によると、亡くなった夫の和明さん＝当時（72）＝が「エム・エス・ケー農業機械」（北海道