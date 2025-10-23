登山家の野口健氏が２２日、Ｘを更新。環境大臣に石原家の三男・宏高氏が就任したことに、メガソーラー規制に向け「大至急アクションを」と呼びかけた。野口氏は大規模メガソーラー開発に反対の姿勢を示しており、ＳＮＳでもたびたび開発の危機感を投稿してきた。高市内閣が発足し、注目の環境大臣に石原宏高氏が就任したことで「お父様でいらっしゃる石原慎太郎さんも同じ意見でした」とし「石原環境大臣には是非ともメガソ