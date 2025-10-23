俳優の市原隼人（38）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」での役作りについて話した。来年に俳優生活25年を迎える市原は「べらぼう」で盲目の大富豪、鳥山検校を演じた。役作りのために「志願して、視覚障害者生活支援センターにうかがって、実際に目が見えない方とお話をさせていただいて。サポートしている方とも」と明かした。センターの利用者で、結婚するという60