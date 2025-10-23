◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）今ドラフトの対象選手となっている米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）をＤｅＮＡとソフトバンクが１位で“強行指名”した。まさかのサプライズ指名にドラフト会場内は騒然。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受ければ史上初となる。佐々木自身はＮＰＢ球団から指名されても、来年６月まで同大学でプレーする意向