◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）オリックスが延岡学園・藤川敦也投手を１位指名した。前日の会議では決定せず、ドラフト直前まで１位指名を熟考。ロッテと競合した健大高崎・石垣元気投手は抽選で外れたが、九州ＮＯ１の呼び声高い最速１５３キロ右腕の獲得に成功した。