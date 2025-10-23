□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、意味の通る二字熟語を作ってください。□に入る漢字は一つだけ。 今回の問題はこちら！ まずはヒントを見ないで考えてみて下さい。分かった方は答え合わせをしてみましょう。 左のヒント神〇にお参りをする。 右のヒント〇末はいつも同僚と飲みにいく。 答え 左の問題 正解は「社」。上から時計回りに 会社（かいしゃ） 社屋（しゃおく）