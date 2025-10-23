キムチやビビンバ、サムギョプサルやチゲなど日本人も大好きな韓国グルメですが、実はいま、県内に新しいタイプの韓国グルメ店が続々オープンするなどブーム到来の予感が…。（お客さん）「かわいい、映えるし。種類もたくさんあって全部おいしかった」なんと、出来立ての最新韓国グルメが食べ放題だったり、まるで韓国に来たかのようなあの店を再現したコーナーも。（お客さん）「他ではできない体験がで