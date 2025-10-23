ドル円１５２．５０近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、値動きが落ち着いている。ドル円は152.50近辺と本日の高値圏での揉み合い。ユーロドルは1.1605近辺と本日のレンジ半ばでの推移。ユーロ円は一時177.00レベルまで買われ、足元でも高値付近で推移。全般的には円安の動きが目立っている。ドルストレートは比較的小動き。 USD/JPY152.51EUR/USD1.1603EUR/