２３日昼頃、青森市のＪＲ新青森駅に到着した東北新幹線の２本の列車から、白い粉と黄色い粉が相次いで見つかった。ＪＲ東日本によると、車内点検を行ったため、午後０時３９分に出発予定だった新青森発東京行きの「はやぶさ２０号」に２３分の遅れが出た。県警青森署などによると、同日午前１１時半頃、新青森駅に到着した「はやぶさ３号」の車内で清掃員がビニール袋に入った白い粉を発見。さらに約１時間後には、停車中の「