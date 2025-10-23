北朝鮮の首都平壌で始まった「平壌国際映画祝典」の開幕式。23日付の労働新聞が掲載した（コリアメディア提供・共同）【北京共同】北朝鮮の首都平壌で22日、「平壌国際映画祝典」が始まった。27日まで。北朝鮮メディアが23日報じた。この映画祭は今回が18回目。新型コロナウイルス感染拡大の影響で中断が続き、2019年9月以来となる。海外の情報流入が厳しく制限される北朝鮮で、外国文化に接する貴重な機会とされる。22日の開