瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。23日夜も晴れの天気が続くでしょう。雨の心配はない見込みです。 24日も引き続き日差しがよく届いて、カラッとした秋晴れになるでしょう。朝の最低気温は岡山で10度、津山で9度、高松で14度の予想です。23日朝と同じくらいかやや低い気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で22度でしょう。23日と同じくらいの気温になりそうです。内陸を中心に一日の気温差