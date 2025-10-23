「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、東京都内で開催され、ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手の交渉権を獲得した。 ■焦点は来年のMLBドラフトへ 佐々木は、岩手の名門・花巻東高出身で、高校通算140本塁打を記録。2023年にはプロ志望届を提出せず、アメリカの名門・スタンフォード大学へ進学した。米大学リーグ1年目は51試合に出場し、打率.274、7本塁打、41