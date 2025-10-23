TBS系『プロ野球ドラフト会議2025』が、23日午後4時40分より生放送をスタート。午後4時50分、司会・場内アナウンスの関野浩之が開会を宣言し、各球団の入場がスタートした。【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開午後5時に1巡目指名の際、7球団目の読売ジャイアンツまで競合がなく進み、8球団目のオリックスが健大高崎高校・石垣元気投手を指名し、ロッテと競合。その後、行われた抽選で