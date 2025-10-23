「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、東京都内にて行われ1巡目の全交渉権が確定した。各球団の1巡目指名選手は、以下の通り。 ■「ドラフト2025」1巡目指名選手一覧 【ヤクルト】松下歩叶（内野手／法政大） 【ロッテ】石垣元気（投手／健大高崎高） 【広島】立石正広（内野手／創価大）×→平川蓮（外野手／仙台大） 【西武】小島大河（捕手／明大） 【中日】中西聖輝（投手／青山学院大）