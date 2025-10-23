千葉県鴨川市で開発が進む大規模太陽光発電施設、いわゆるメガソーラーを巡り、県は事業計画の確認に伴い、一時的な工事の中止を要請する方針を明らかにしました。熊谷知事「盛土規制法の技術的な基準に適合した安全対策が確認されるまでの間は、新たな工事を行わないよう求める必要がある」鴨川市の山中で民間業者が行っているメガソーラー開発事業について、千葉県の熊谷知事は23日、法令上の確認を行い、それが終了するまで事業