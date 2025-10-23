イギリス国籍の女2人が、成田空港で相次いで末端価格およそ4億円の麻薬「ケタミン」をスーツケースに隠して密輸しようとして起訴されました。イギリス国籍のジャマ・マリエ・カー被告（34）は9月22日、ドイツから麻薬「ケタミン」約18キロ・末端価格4億円相当をスーツケースに隠して密輸しようとした疑いで成田空港で現行犯逮捕され、その後起訴されました。その5日後ヘレン・テスファガーヴァー被告（28）が、ドイツからケタミン