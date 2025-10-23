発電大手のＪＥＲＡは２３日、米国企業２社から米ルイジアナ州のシェールガス開発・生産の権益を約１５億ドル（約２３００億円）で取得すると発表した。ガスは主にパイプラインで米国内に供給する。生産能力は液化天然ガス（ＬＮＧ）換算で年間３５０万トン。３０年には７００万トンに倍増させる方針だ。ＪＥＲＡがシェールガスの権益を取得するのは初めてで、収益源を多角化する。現地周辺には電力を大量に消費するデータセ