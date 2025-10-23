「Francfranc（フランフラン）」がハンディーファンを自主回収です。対象となるのは、2025年3月から6月までに販売された「フレ スマートハンディファン 2025年製」12万台余りです。熱で内部の部品が溶けるケースが見つかり、調査した結果、発熱などの発生率が高いことが分かったということです。内蔵されているリチウムイオン電池には、問題はないということです。Francfrancは、ホームページから回収の申し込みを行うよう呼びかけ