スザンヌ・サマーズさんとアラン・ハメルさん＝２０１９年/Rich Fury/Getty Images（ＣＮＮ）米俳優のスザンヌ・サマーズさんは２年前に死去したかもしれないが、５５年間連れ添った夫は、サマーズさんの記憶をいつまでも留めておく秘策があるようだ。夫のアラン・ハメルさんはこのほど、米芸能誌ピープルに対し、亡き妻のＡＩ（人工知能）クローンの開発を進めていることを明らかにした。サマーズさんは２０２３年、２３年間にわ