資料 岡山県民を対象にした「消費についてのアンケート調査」で、生活に不満を持っている人の割合が57.7％だったことが分かりました。 岡山経済研究所が8月にインターネットで行った調査で、県内在住の20歳以上の男女を対象に行いました（有効回答数553）。それによりますと、「消費生活の実感」について「かなり不満」「やや不満」と回答した人は計57.7％で前回（2月）の調査より3.4ポイント下がったものの、