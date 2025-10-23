APEC財務相会合について記者会見する韓国政府関係者ら＝23日、韓国・仁川（聯合＝共同）【ソウル共同】アジア太平洋経済協力会議（APEC）の財務相会合が韓国・仁川で開かれ、議長国の韓国政府は23日、貿易や人工知能（AI）を巡る主要国の覇権争いで国際秩序が急変する中、参加国・地域が政策協調の重要性を確認したと発表した。イノベーションや金融などの分野で経済協力の方向性を盛り込んだ今後5年間の行動計画「仁川プラン」