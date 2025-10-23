第1日、18番でパーパットを決めた佐久間朱莉。6アンダーで首位＝マスターズGC延田グループ・マスターズGCレディース第1日（23日・兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）前週までの年間ポイントランキングで首位の佐久間朱莉、米ツアーを主戦場とする西村優菜が66で首位に並んだ。1打差の3位に中村心、都玲華がつけた。さらに1打差の5位に39歳のベテラン、横峯さくらら5人が続いた。米ツアー勢の岩井明愛は69で10位、渋野日