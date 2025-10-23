JRAは23日、第86回（GI、京都芝3000m）の枠順を発表した。神戸新聞杯勝ちのエリキングは7枠15番、同2着のショウヘイは4枠7番、青葉賞勝ち馬エネルジコは5枠9番から発走する。 ■伏兵は外枠で力発揮 阪神開催だった2021、22年を除き、京都で行われた過去10年において、2枠が最多4勝と群を抜いており【4.2.0.14】の成績。このうち、5番人気以内が【4.1.0.3】勝率50.0％で回収値が単勝230、複勝123をマークする。続くのは2勝