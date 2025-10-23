パースペクティブ・テクノロジーズ（UPT）のケーブル敷設船の乗組員がSNSに2023年11月ごろ投稿したバレンツ海の写真国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）の調査で、核ミサイル搭載の原子力潜水艦を守るためのロシアの海中監視網「ハーモニー」は、北極圏バレンツ海にあるロシア軍の重要拠点を結んだ海域に築かれている可能性が高いことが分かった。調査を受け、欧州防衛筋や専門家も同様の見方を強めている。「ハーモニー」