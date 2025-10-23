記者会見する連合の芳野友子会長。2026年春闘の基本構想を発表した＝23日午後、東京都千代田区連合は23日、2026年春闘の基本構想を発表した。賃上げは昨年に続き、基本給を一律に引き上げるベースアップ（ベア）を「3％以上」、定期昇給分と合わせて「5％以上」とする要求を維持。物価変動を考慮した実質賃金を「1％上昇軌道に乗せる」との目標を前面に掲げ、物価高やトランプ米政権の関税措置を踏まえて中長期的な視点から賃上