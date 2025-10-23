中国国家統計局は20日、今年第1-3四半期（1-9月）の国民経済運営状況を発表した。第1-3四半期の中国の国内総生産（GDP）は前年同期比で5．2％増加し、昨年通年および昨年同期と比べてそれぞれ0．2ポイント、0．4ポイント加速していた。これにより、年間主要目標の達成に向けた強固な土台が築かれた。世界経済が成長の原動力を欠き、不安定性や不確実性が増す中、中国経済は全体的な安定と「安定の中で成長」という基調を維持し、世