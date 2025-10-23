23日午前11時55分ごろ、北海道函館市の交差点で、市電同士が接触する事故があった。市によると、路面電車には乗客乗員計23人が乗車しており、函館西署によるとうち2人が軽傷を負った。署によると、交差点を左折するはずの電車が誤って直進。すれ違うはずだった別の電車が交差点に入ったところで接触した。原因を調べている。