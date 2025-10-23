火力発電事業などを行うJERAは、およそ2300億円でアメリカのガス田の権益を初めて取得したと発表しました。JERAが子会社を通じて権益を取得したのは、アメリカ・ルイジアナ州西部サウスマンスフィールドにあるガス田です。JERAはきょうの記者会見で、シェールガスの開発や生産の権益を15億ドル、日本円でおよそ2300億円で取得したと発表しました。ガス田はすでに稼働中で、液化天然ガス＝LNGに換算すると1年で350万トンを生産し、