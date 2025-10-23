俳優石原良純（63）が23日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。環境相として初入閣した弟の石原宏高衆院議員についてコメントした。今週はスペシャルウイークで「スター大集合ウイーク」と題して放送。良純はゲスト紹介されると「私でいいんですか？大丈夫ですか？」とわざとらしく語った。塙宣之が「大スターじゃないですか」と歓迎するも、良純は「大スターなのは私じゃないでしょう」とニヤ