安田大サーカスのクロちゃん（48）が、22日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。声帯ポリープの切除手術から復帰した姿を見せた。9月に手術をしたクロちゃんは、「（手術をして）今日のこの番組で初めて声出しました」と言うと、出演者が拍手。MCのオードリーの若林正恭（47）が「あんまり（声を）張れないんだね」と心配そうに言うと、「カンペ出して。（声を）張るときにはこれを出そうと思って