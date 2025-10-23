安田大サーカスのクロちゃん（48）が、22日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。団長安田（51）にダメ出しをした。トリオでの活動について触れ、「（団長が）ネタを書くけど、結局詰め込み過ぎてよくわかんないネタになっているし。面白くないから」と不満を漏らした。さらに「トライアスロンしたりとか、自転車に乗って、頭に酸素いっていない人が面白いこと書けますか」と言うと、出演者が爆笑