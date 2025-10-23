サッカーＪ１東京Ｖが２３日、清水戦（２５日・アイスタ）に向けて非公開で全体練習を行った。ここ２試合は、いずれも降格圏にいた湘南、新潟に１―０で勝利。残り４試合の時点で勝ち点４２で、降格圏の１８位横浜ＦＣとの勝ち点差は「１０」。残留ラインとも言える勝ち点「４０」を超え、１４位の清水戦に勝利すれば自力でＪ１残留を決めることが出来る。それでも、城福浩監督は「すごく危機感を持って戦ったここ何試合かが