◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）枠順確定＝１０月２３日、栗東トレセン２６００メートルで２勝するラーシャローム（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父トーセンラー）は、６分の４の抽選を突破。枠順は外の８枠１６番となった。奥村武調教師は「枠は最悪。入ってくれたのは良かったけど、枠は喜べないです…」と複雑な心境を明かした。