レンジで3分！手軽なのにしっかりおいしい『ブロッコリーのピリ辛オイル蒸し』。ほどよい歯ごたえのブロッコリーは、箸休めにもおつまみにもぴったり。鮮やかな緑に赤唐辛子の辛みがピリッと効いて、食卓に彩りとメリハリを添えます。『ブロッコリーのピリ辛オイル蒸し』のレシピ材料（2人分）ブロッコリー……1/2株（約150g） 〈A〉 赤唐辛子……1/2本 塩……小さじ1/4 オリーブオイル……大さじ1 水……大さじ2作り方