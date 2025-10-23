23日未明、霧島市で女性が普通乗用車にはねられ意識不明の重体となっています。車を運転した男は酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、霧島市隼人町見次の飲食業・牧野寛斎容疑者（38）です。 霧島警察署によりますと牧野容疑者は酒を飲んで普通乗用車を運転し、23日午前4時20分ごろ、霧島市国分中央3丁目の市道で、道路を歩いていた女性をはねた疑いです。女性は病院に搬送さ