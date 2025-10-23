JAXA=宇宙航空研究開発機構は、打ち上げを延期していたH3ロケット7号機について、今月26日に種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 日本の主力ロケットH3・7号機の新たな打ち上げ日は、今月26日午前9時ごろです。 7号機は、当初、今月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、天候不良のため延期されました。 ロケットには、国際宇宙ステーションに物資を運ぶ新型補給機「HTV-X