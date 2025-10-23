左脇腹痛からの復帰を目指すソフトバンクの近藤健介外野手（32）が23日、みずほペイペイドームの1軍全体練習に合流し、ライブBPで快音を響かせた。藤井、津森、大江と対戦。いきなり藤井の直球を左中間二塁打にすると、対津森は中前打、四球。大江からは右翼線二塁打を放った。3打数3安打1四球で貫禄を示した。前日にはタマスタ筑後でライブBPを行っており、日本シリーズに向けて着々と準備を進めている。「みんなの頑張りで