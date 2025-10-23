UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節が22日に開催され、MF南野拓実が所属するモナコはホームでトッテナムと0-0で引き分けた。ベンチスタートの南野は後半25分に途中出場。終盤に複数のチャンスを迎えたものの、後半37分の決定的なボレーシュートがクロスバーを越えるなど、最後までゴールを奪えなかった。UEFA公式サイトによると、南野は試合後に反省の言葉を口にしている。「個人的に、この試合は残念で