光世証券が後場に動意づき、一時９％を超す上げとなった。同社は２３日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算を発表。営業収益は前年同期比５４．９％増の４億６７００万円、最終損益は４１００万円の黒字（同２億５３００万円の赤字）となった。黒字転換に反応した買いが入ったようだ。自己売買部門のトレーディングで利益が拡大した。コンサルティング部門での受け入れ手数料も増加した。