さいたま市で、わいせつ目的で女子中学生を引き倒してけがをさせたとして、23歳の男が逮捕されました。男は当日、別の事件の裁判で執行猶予付きの有罪判決を受けていました。【映像】連行の様子 うつむく容疑者平野悠容疑者（23）は20日、さいたま市中央区のマンションの敷地内で、帰宅途中の女子中学生にわいせつ目的で背後から近づいて口をふさいだ上、首に腕をまわし引き倒してけがをさせた疑いがもたれています。警察に